Поставщики Apple, собирающие iPhone — Foxconn, Pegatron и Wistron — возобновили производство смартфонов в Индии с теми же скоростями, что было и ранее.

Все три компании были вынуждены прекратить производство в Индии. Некоторые из их сотрудников пострадали от коронавируса.

С учетом того, что цель Apple по производству новой серии iPhone должна быть достигнута примерно в сентябре, по крайней мере две из трех компаний, Foxconn и Pegatron, увеличили производственные мощности на своих заводах в Китае, чтобы восполнить дефицит.

В феврале 2021 года в Индии прошла вторая волна коронавируса. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране.





