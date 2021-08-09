Поставщики Apple, собирающие iPhone — Foxconn, Pegatron и Wistron — возобновили производство смартфонов в Индии с теми же скоростями, что было и ранее. 

Все три компании были вынуждены прекратить производство в Индии. Некоторые из их сотрудников пострадали от коронавируса. 

С учетом того, что цель Apple по производству новой серии iPhone должна быть достигнута примерно в сентябре, по крайней мере две из трех компаний, Foxconn и Pegatron, увеличили производственные мощности на своих заводах в Китае, чтобы восполнить дефицит. 

В феврале 2021 года в Индии прошла вторая волна коронавируса. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране. 



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Источник:

Taipei Times Taipei Times

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