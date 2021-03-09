WhatsApp работает над повышением уровня безопасности резервных копий в облаке. Компания планирует защитить их паролем — его нужно будет ввести перед бэкапом чатов.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021

Такое решение позволит сделать переписку доступной только для самого пользователя. При этом отмечается, что приложение не предусматривает восстановление забытого пароля.

Чаты в WhatsApp защищены сквозным шифрованием и видны только отправителю и получателю. Тем не менее, облака остаются уязвимыми. Резервные копии хранятся на Google-диске или в iCloud, а за сохранность файлов на них мессенджер не несет ответственности.

Облачные хранилища уязвимы перед взломом. Если хакер получит к нему доступ, он сможет восстановить резервную копию WhatsApp на любом устройстве. Кроме того, компании-владельцы облачных хранилищ не раз предоставляли данных пользователей правоохранительным органам.





