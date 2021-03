WhatsApp работает над повышением уровня безопасности резервных копий в облаке. Компания планирует защитить их паролем — его нужно будет ввести перед бэкапом чатов.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX