WhatsApp работает над повышением уровня безопасности резервных копий в облаке. Компания планирует защитить их паролем — его нужно будет ввести перед бэкапом чатов. 

Такое решение позволит сделать переписку доступной только для самого пользователя. При этом отмечается, что приложение не предусматривает восстановление забытого пароля. 

Чаты в WhatsApp защищены сквозным шифрованием и видны только отправителю и получателю. Тем не менее, облака остаются уязвимыми. Резервные копии хранятся на Google-диске или в iCloud, а за сохранность файлов на них мессенджер не несет ответственности.

Облачные хранилища уязвимы перед взломом. Если хакер получит к нему доступ, он сможет восстановить резервную копию WhatsApp на любом устройстве. Кроме того, компании-владельцы облачных хранилищ не раз предоставляли данных пользователей правоохранительным органам.



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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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