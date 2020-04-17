iPhone 12 Pro Max

Недавно стало известно, что следующие модели флагманских смартфонов Apple получат обновлённый дизайн в стиле нового iPad Pro. А теперь, благодаря утечке чертежей, мы можем составить впечатление о том, как они будут выглядеть.
Инсайдер Макс Вайнбах опубликовал чертежи iPhone 12 Pro Max. В целом этот смартфон напоминает iPhone 11 Pro Max, но у него более плоские грани без сильных закруглений и менее заметный вырез для фронтальной камеры с Face ID. Что касается основной камеры, то она, как и недавний iPad Pro, оснащена 3D-датчиком LiDARб который задействуется в приложениях и играх, поддерживающих дополненную реальность.

iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном Apple за всю историю. Диагональ его экрана увеличена до 6,7 дюймов, при этом рамка и блок Face ID уменьшатся. Ожидается, что в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона серии iPhone 12, они будут отличаться размерами, набором камер и прочей начинкой.

На основе этой утечки техноблог EverythingApplePro создал реалистичный рендер iPhone 12 Pro Max.



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