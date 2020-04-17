Недавно стало известно, что следующие модели флагманских смартфонов Apple получат обновлённый дизайн в стиле нового iPad Pro. А теперь, благодаря утечке чертежей, мы можем составить впечатление о том, как они будут выглядеть.
iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном Apple за всю историю. Диагональ его экрана увеличена до 6,7 дюймов, при этом рамка и блок Face ID уменьшатся. Ожидается, что в этом году Apple представит четыре флагманских смартфона серии iPhone 12, они будут отличаться размерами, набором камер и прочей начинкой.
На основе этой утечки техноблог EverythingApplePro создал реалистичный рендер iPhone 12 Pro Max.
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