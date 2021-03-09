Xiaomi работает над созданием смартфона со сверхбыстрой зарядкой мощностью 200 Ватт. Информация об этом появилась в китайской соцсети Weibo.

Предположительно, девайс выйдет во второй половине 2021 года. Он будет называться Mi 11 Ultra.

Появится ли он в России, неизвестно. В конце 2020 года вышел Mi 10 Ultra. Он продавался исключительно в Китае. Это смартфон с рекордно мощной зарядкой (120 Вт).

Помимо этого, Mi 11 Ultra получит беспроводную зарядку, реверсивную и аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Будет ли идти адаптер питания на 200 Ватт сразу в комплекте, неизвестно.





