Xiaomi работает над созданием смартфона  со сверхбыстрой зарядкой мощностью 200 Ватт. Информация об этом появилась в китайской соцсети Weibo. 

Предположительно, девайс выйдет во второй половине 2021 года. Он будет называться Mi 11 Ultra. 

Появится ли он в России, неизвестно. В конце 2020 года вышел Mi 10 Ultra. Он продавался исключительно в Китае. Это смартфон с рекордно мощной зарядкой (120 Вт). 

Помимо этого, Mi 11 Ultra получит беспроводную зарядку, реверсивную и аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Будет ли идти адаптер питания на 200 Ватт сразу в комплекте, неизвестно. 



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