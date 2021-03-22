Компания Xiaomi в лучших традициях Apple анонсировала мероприятие ровно за неделю до даты его проведения. 29 марта состоится мероприятие Mega Launch, на котором должно быть показано очень много новинок, готовящихся к выходу на международный рынок.
Презентация будет проходить в онлайн-формате с живой трансляцией на различных социальных платформах. Начало — в 14:30 по московскому времени.
Xiaomi держит в секрете, какие продукты будут представлены на мероприятии Mega Launch, но о некоторых новинках уже известно на уровне слухов. Предполагается, что компания покажет три новых смартфона серии Mi 11: Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro. Первый представляет собой упрощенную версию флагмана, а два других, напротив, усовершенствованные модификации. Одно из главных отличий — более качественные камеры с перископным модулем, поддерживающим 50-кратный гибридный зум у Mi 11 Pro и 120-кратный у Mi 11 Ultra. Менее существенное отличие моделей — мощность зарядки 66 и 120 ватт соответственно.
Известно, что Mi 11 Ultra (на фото выше) оснащён дополнительным экраном на задней части корпуса справа от камеры. Этот экран можно использовать в том числе в качестве видеоискателя при съёмке селфи.
Mi 11 Lite уже рассекречен — за неделю до официального анонса он появился в продаже в итальянских магазинах по цене 320 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем. Все характеристики этого смартфона известны.
На той же презентации может быть анонсирован складной смартфон Mi Mix 4, обновлённые модели ноутбуков Mi Notebook Pro и новая модель планшета Mi Pad. Кроме того, Xiaomi может рассказать о самых заметных нововведениях в обновлении MIUI 12.5, которое уже проходит открытое тестирование как в Китае, так и за пределами этой страны. Несомненно, могут быть представлены и другие продукты, в том числе фитнес-браслет Mi Band 6 и прочие аксессуары, вроде наушников, проводных и беспроводных зарядных устройств, портативных зарядников и чехлов для различных гаджетов.
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