



Компания Huami, производящая носимые устройства как под своим брендами Amazfit и Zepp, так и по заказу Xiaomi под её торговой маркой, сообщила финансовые результаты, а также рассказала о готовящихся к выпуску продуктах.



В четвёртом квартале 2020 года Huami продала 11,3 миллиона устройств, получив чистую выручку 303 миллиона долларов и чистую прибыль 19,7 миллиона долларов. За весь прошедший год компания реализовала 45,7 миллиона устройств примерно на один миллиард долларов США (рост в сравнении с 2019 годом на 8% и 10,7% соответственно).



Huami сообщила, что уже запущено массовое производство фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6, поэтому скоро состоится его анонс, и новинка будет выпущена в продажу. Компания также раскрыла, что некоторые новые модели фитнес-браслетов и смарт-часов Amazfit и Zepp, помимо тех датчиков, что уже установлены в ранее выпущенные гаджеты, получат функции измерения электрокардиограммы артериального давления и уровня глюкозы. Также в них появится интеграция сервиса Spotify, благодаря которой слушать музыку можно будет без смартфона - с прямым подключением беспроводных наушников к браслету или часам. Не исключено, что часть этих возможностей реализована в Xiaomi Mi Band 6.



Huami сотрудничает с американской компанией Alivecor, которая производит ЭКГ-датчики в том числе для Apple Watch. Её ЭКГ-датчик был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, хотя это и не подтверждает точность измерений на профессиональном уровне.







