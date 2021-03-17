













В скором времени Xiaomi выпустит первый в своей истории складной смартфон. Он будет конкурировать с аналогичными гаджетами Samsung и Huawei, но наверняка сможет предложить что-то, чего нет у конкурентов.Глава Xiaomi Лей Цзунь подтвердил, что в этом году компания выпустит складной смартфон, и даже раскрыл его название — Mi Mix 4. В линейке Mi Mix, которая в последний раз пополнялась около двух лет назад, обычно выходят экспериментальные устройства, и складной смартфон как раз отлично вписывается в эту концепцию.В китайской блогосфере появилось несколько фотографий готовящейся к выпуску новинки. На первой показана металлическая основа корпуса и шарнирное соединение, которое отвечает за раскрытие и складывание гибкого экрана. Шарнир, пожалуй, — одна из самых сложных частей конструкции, ведь от него зависит то, насколько долго прослужит экран. На втором снимке показана часть корпуса с логотипом MIX и указанием того, что смартфон был разработан в компании Xiaomi.Ещё два снимка представляют наибольший интерес. На них показан уже собранный смартфон, а точнее — его инженерный прототип. Как видно, в сложенном состоянии у устройства сильно вытянутый корпус, а в разложенном оно превращается в планшет. Задняя часть покрыта стеклом, а основная камера обладает тремя камерами, причём объективы сильно выпирают на фоне корпуса. Вряд ли такая конструкция камеры останется у коммерчески доступной модели, инженерам придётся уменьшить выступы, чтобы они не мешали пользоваться смартфоном. Сканер отпечатков пальцев незаметен, из чего можно сделать вывод, что он может быть встроен в нижнюю часть экрана, как у некоторых моделей Xiaomi.По слухам, презентация складного смартфона Xiaomi должна состояться в апреле. Разработка этого устройства заняла у компании несколько лет. Можно не сомневаться, что Mi Mix 4 получит максимально топовые параметры — процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом и большой объём как оперативной, так и постоянной памяти. При этом инсайдеры утверждают, что Xiaomi постарается сделать его самым доступны смартфоном среди всех имеющихся на рынке складных моделей.