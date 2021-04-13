YouTube тестирует рекламу уроков медиаграмотности перед показом видеороликов. Они будут созданы, чтобы «научить аудиторию мыслить критически».

С новой возможностью перед просмотром видео вместо рекламы будет показан 15-секундный обучающий ролик. В них Google перечислит советы о том, как проверить информацию в интернете на подлинность. Смотреть его полностью необязательно. Как и большинство прероллов, его можно будет выключить после пяти секунд просмотра. 

Google поделилась одним видео из этой серии. В нем зрителю предлагается проверить источник информации прежде чем делать вывод о найденном контенте и принять решение о том, доверяет ли он этому источнику или нет. 

YouTube будет выдавать эти ролики случайным образом жителям США. Их показ — не значит, что компания сомневается в подлинности информации в выбранном пользователем видео. 

Как эти ролики будут показываться пользователям платной подписки YouTube Premium, неизвестно. Возможно, они их вовсе не увидят. 


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