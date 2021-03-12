Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices продлило сотрудничество с футбольным клубом «Спартак Москва» до середины 2022 года. Соглашение было подписано 11 марта этого года на стадионе «Открытие Арена».





Бренд ZTE начал сотрудничать со «Спартаком» в декабре 2019 года. За это время они осуществили ряд совместных маркетинговых активностей и интеграций. Среди них — упоминание бренда на стадионе во время футбольных матчей и рекламные ролики с участием футболистов «Спартака».

Генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин сказал, что благодаря работе с футбольным клубом компания сможет представить широкой аудитории новые модели смартфонов.





В частности, будут показаны новые продукты в категории носимых устройств и, в частности, смарт-часов. По мнению компании, сотрудничество с футбольным клубом наиболее подходит для знакомства аудитории с ними. Носимые девайсы используются прежде всего при занятии спортом. До середины 2022 года ZTE остается единственным официальным партнёром клуба в категории смартфонов.





