Apple запретила откатываться на iOS 17.2.1

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Стало известно, что Apple перестала подписывать 17.2.1, чтобы пользователи iPhone не могли на нее откатиться.Компания регулярно прекращает подписывать устаревшие версии прошивки, поскольку они содержат уязвимости, которые некоторые могут использовать для установки джэйлбрейка.Также Apple прекратила подписывать iPadOS 17.2 для iPad и более старые версии iOS и iPadOS 15.8 и 16.7.4 для устройств, которые не могут работать под управлением iOS 17.