Atomic Heart отдают с огромной скидкой. Не упустите, если у вас ещё нет этой игры

Студия Mundfish проводит распродажу. Её суперхитовую игру Atomic Heart можно приобрести со скидкой до 40% от обычной цены.
Купить Atomic Heart можно в сервисе VK Play, в России эта игра продаётся только там, поскольку VK обладает эксклюзивными правами на её дистрибуцию. Скидка распространяется на все издания Atomic Heart — стандартное, золотое и премиум.
Цены со скидкой получаются такими:
- Стандартное издание — 1649 р. вместо 2499 р.
- Золотое издание — 1919 р. вместо 3199 р.
- Премиум-издание — 2159 р. вместо 3599 р.
Распродажа продлится с 23 июня по 12 июля 2023 года включительно. Наш подробнейший обзор Atomic Heart вы можете прочитать здесь.