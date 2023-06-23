Atomic Heart отдают с огромной скидкой. Не упустите, если у вас ещё нет этой игры

Александр


Студия Mundfish проводит распродажу. Её суперхитовую игру Atomic Heart можно приобрести со скидкой до 40% от обычной цены.

Купить Atomic Heart можно в сервисе VK Play, в России эта игра продаётся только там, поскольку VK обладает эксклюзивными правами на её дистрибуцию. Скидка распространяется на все издания Atomic Heart — стандартное, золотое и премиум.

Цены со скидкой получаются такими:

  • Стандартное издание — 1649 р. вместо 2499 р.
  • Золотое издание — 1919 р. вместо 3199 р.
  • Премиум-издание — 2159 р. вместо 3599 р.

Распродажа продлится с 23 июня по 12 июля 2023 года включительно. Наш подробнейший обзор Atomic Heart вы можете прочитать здесь.
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