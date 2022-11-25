Игры Microsoft GTA VI

Не ждите GTA 6 в 2023 году. Microsoft раскрыла сроки выхода новой части культовой игры от Rockstar

Фархад

GTA 6

Компания Microsoft раскрыла дату выхода игры GTA 6 в документах, поданных в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании.

В прошлом месяце британский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Microsoft из-за приобретения одного из крупнейших разработчиков игр Activision Blizzard. Компания быстро среагировала и предоставила все необходимые документы в свою защиту.

microsoft gta6

В одном из этих документов Microsoft утверждает, что доля рынка Call of Duty сама по себе недостаточна для того, чтобы нанести конкурентам ущерб, поскольку большее влияние на индустрию оказывают другие франшизы, как Grand Theft Auto. Крупнейший в мире разработчик софта также добавил, что «долгожданная Grand Theft Auto VI (GTA 6) выйдет в 2024 году».

Учитывая давние партнёрские отношения между Microsoft и Rockstar, эта информация, скорее всего, верна.

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Источник:
GizmoChina
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