Electronic Arts Россия Игры

Разработчик FIFA, The Sims и Need For Speed полностью ушёл из России

Фархад

EA Games 3

Американская компания Electronic Arts, известная по сериям игр FIFA, The Sims, и Need For Speed, полностью покидает российский рынок.

Разработчик приостановил продажу игр в России и Белоруссии ещё в марте текущего года. Теперь стало известно, что российские пользователи останутся без техподдержки, бонусов, дубляжа и даже субтитров.

EA Games 2

Стоит отметить, что с июля 2022 года игры в Россию завозят по параллельному импорту, следовательно, пользователи смогут и дальше покупать тайтлы этого разработчика.

По данным «Известий», за маркетинг Electronic Arts в странах СНГ будет отвечать офис в Польше.

Ранее компания EA заявила, что не планирует возвращаться на российский рынок как минимум до апреля 2023 года.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
У самокатов Segway-Ninebot и умного света Yeelight появятся шоурумы в Санкт-Петербурге
Правительство РФ ознакомилось с отечественной заменой In****m, TikTok и Zoom
В сеть слили геймплей «Смуты» от российских разработчиков

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс.Такси» снизило цены. Водители недовольны и думают, как схитрить
AliExpress очень расстроил россиян. Ждем и надеемся, что всё изменится
«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+776
hate_u
В русском Appstore весь их хлам до сих пор лежит.
2 часа назад в 14:32
#
tellurian
+4745
tellurian hate_u
Сделал вам три топора в рейтинге :) 777
53 минуты назад
#
+54
bagdan1978
Ох и курвы)
2 часа назад в 14:36
#