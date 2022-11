Разработчик FIFA, The Sims и Need For Speed полностью ушёл из России

Американская компания Electronic Arts, известная по сериям игр FIFA, The Sims, и Need For Speed, полностью покидает российский рынок.Разработчик приостановил продажу игр в России и Белоруссии ещё в марте текущего года. Теперь стало известно, что российские пользователи останутся без техподдержки, бонусов, дубляжа и даже субтитров.Стоит отметить, что с июля 2022 года игры в Россию завозят по параллельному импорту, следовательно, пользователи смогут и дальше покупать тайтлы этого разработчика.По данным «Известий», за маркетинг Electronic Arts в странах СНГ будет отвечать офис в Польше.Ранее компания EA заявила, что не планирует возвращаться на российский рынок как минимум до апреля 2023 года.