Разработчик FIFA, The Sims и Need For Speed полностью ушёл из России

Американская компания Electronic Arts, известная по сериям игр FIFA, The Sims, и Need For Speed, полностью покидает российский рынок.
Разработчик приостановил продажу игр в России и Белоруссии ещё в марте текущего года. Теперь стало известно, что российские пользователи останутся без техподдержки, бонусов, дубляжа и даже субтитров.
Стоит отметить, что с июля 2022 года игры в Россию завозят по параллельному импорту, следовательно, пользователи смогут и дальше покупать тайтлы этого разработчика.
По данным «Известий», за маркетинг Electronic Arts в странах СНГ будет отвечать офис в Польше.
Ранее компания EA заявила, что не планирует возвращаться на российский рынок как минимум до апреля 2023 года.