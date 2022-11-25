Программист хотел разобраться, почему кнопочная звонилка ворует деньги, а в итоге запустил на ней Doom





Пользователь «Хабра» с ником jpegqs рассказал, как необычное поведение кнопочного телефона подвигло его на исследование начинки и, как следствие, запуск культовой компьютерной игры. Речь шла о модели F+ F256, которая втихаря каждый месяц отправляла платное SMS-сообщение на короткий номер 4446 и периодически оформляла у оператора различные подписки. В истории самого аппарата лишних сообщений не было, но они отображались в выписке.



Для начала jpegqs обратился к производителю, но тот посоветовал сходить в сервисный центр. Поиск номера 4446 в интернете привёл обладателя телефона к статье, где рассказывается о вирусах в дешёвых звонилках, и он решил самостоятельно исследовать аппаратное содержимое аппарата и его прошивки.



Внутри обнаружился процессор Spreadtrum SC6531E, работающий с тактовой частотой 208 МГц, и 4 МБ флеш-памяти, почти полностью занятой прошивкой, настройками, телефонной книгой и историей SMS.



В попытке заглянуть в дамп прошивки jpegqs написал программу-сервер и обнаружил, что на телефоне можно с лёгкостью исполнять произвольный код. В качестве эксперимента он загрузил в память игру Doom, слегка модифицировав её под использование акселератора 2D-графики и управление кнопками телефона. Также он добавил клавиши для переключения оружия на предыдущее/следующее, чего в оригинальном Doom не было.



Игра успешно запустилась и на удивление хорошо работает, показывая 19 кадров в секунду из 35 возможных. Правда, слишком маленький объём памяти, скорее всего, не позволит пройти все уровни, потому что в какой-то момент RAM-накопитель окажется переполнен.

