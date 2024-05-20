Новый трейлер Black Myth: WuKong показал всю красоту соулслайка в стилистике китайской мифологии

Фархад
WuKong

В рамках небольшого ивента WeGame Tonight 2024 китайская студия Game Science показала новый трейлер предстоящего ААА-тайтла Black Myth: WuKong.

Игра можно охарактеризовать как соулслайк с элементами китайской мифологии. Её сюжет основан на романе «Путешествие на Запад», в котором рассказана история Сунь Укуна. «Избранный» должен отправится в приключение, полное испытаний и чудес, чтобы приподнять завесу тайны над великой легендой. Разработчики обещают некстген-графику на движке Unreal Engine 5, огромный открытый мир и эпичную боевую систему.



Отмечу, что Сунь Укун — один из самых популярных персонажей китайской мифологии, образ которого неоднократно использовали в кино, анимации и играх. Например, в фильме «Запретное царство» роль Сунь Укуна досталась актёру Джету Ли, а в картине «Царь Обезьян» главного героя сыграл Донни Йен. Кроме того, роман «Путешествие на Запад» послужил основой для создания культовой манги Акиры Ториямы Dragon Ball.

Релиз Black Myth: WuKong на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S|X и PC состоится 20 августа.
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Источник:
IGN
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