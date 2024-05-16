Ghost of Tsushima вышла на ПК во всём мире, несмотря на запреты Sony

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сегодня, 16 мая, состоялся релиз долгожданного порта Ghost of Tsushima на ПК. На протяжении четырёх лет тайтл был эксклюзивом консолей PlayStation, а теперь в него поиграть может любой желающий.На этом бета-тест можно считать официально завершённым. На ПК доступна режиссёрская версия игры со всеми дополнениями, поддержкой сверхшироких мониторов, DLSS, AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также полная совместимость с геймпадами DualSense.Стоит отметить, что за пару недель до релиза Ghost of Tsushima контора мегамозгов Sony решила запретить игру в 180 странах, где нет PSN. Steam даже вернул деньги, всем оформившим предзаказ игрокам. Однако, благодаря защите Denuvo, энтузиасты взломали тайтл и сразу же выгрузили на торренты. Причём никакая привязка к PSN не нужна.