Ghost of Tsushima вышла на ПК во всём мире, несмотря на запреты Sony

Фархад
Sony

Сегодня, 16 мая, состоялся релиз долгожданного порта Ghost of Tsushima на ПК. На протяжении четырёх лет тайтл был эксклюзивом консолей PlayStation, а теперь в него поиграть может любой желающий.

На этом бета-тест можно считать официально завершённым. На ПК доступна режиссёрская версия игры со всеми дополнениями, поддержкой сверхшироких мониторов, DLSS, AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также полная совместимость с геймпадами DualSense.

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Стоит отметить, что за пару недель до релиза Ghost of Tsushima контора мегамозгов Sony решила запретить игру в 180 странах, где нет PSN. Steam даже вернул деньги, всем оформившим предзаказ игрокам. Однако, благодаря защите Denuvo, энтузиасты взломали тайтл и сразу же выгрузили на торренты. Причём никакая привязка к PSN не нужна.
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