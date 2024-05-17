Назван срок выхода GTA 6. Но кому-то придется подождать еще дольше

Артем
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Окно релиза заведомо культовой Grand Theft Auto VI указано в финансовых отчетах.

Издательство Take-Two опубликовало документы о квартальной прибыли. Также в отчетах расписаны планы заработка на 2025 год, среди которых указано, что Grand Theft Auto VI выйдет осенью на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. При этом о числах ПК-релиза ничего не сказано. 

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Информацию также подтвердил гендиректор Take-Two Штраус Зельник. В разговоре с изданием IGN он сообщил, что в компании уверены в своих силах и релиз состоится в указанный срок.

«Мы действительно крайне уверены, что выпустим [игру] осенью 2025 года», — сказал генеральный директор Take-Two Штраус Зелник в интервью IGN.

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Источник:
Take2 Games
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