Широкий Фил пошёл в разнос: Xbox планирует запустить Game Pass на Nintendo Switch и PlayStation

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Финансовый директор Xbox Тим Стюарт рассказал о будущих целях компании, в число которых входит её «миссия» по распространению сервиса Xbox Game Pass на «каждый экран, на котором можно играть», включая Nintendo Switch и PlayStation.По данным GameSpot, Стюарт упомянул об этом, выступая на саммите Wells Fargo TMT на этой неделе. Интересно, что ещё в прошлом году генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер подтвердил, что компания взяла на себя 10-летнее обязательство по выпуску Call of Duty на консоли Nintendo Switch. Видимо, игры такого уровня будут доступны на портативках «большой Н» именно через Game Pass и облачный гейминг.Скорее всего, официальный анонс Xbox Game Pass для конкурентных консолей состоится в начале 2024 года.