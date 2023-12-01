Широкий Фил пошёл в разнос: Xbox планирует запустить Game Pass на Nintendo Switch и PlayStation

Фархад
PS5

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт рассказал о будущих целях компании, в число которых входит её «миссия» по распространению сервиса Xbox Game Pass на «каждый экран, на котором можно играть», включая Nintendo Switch и PlayStation.

По данным GameSpot, Стюарт упомянул об этом, выступая на саммите Wells Fargo TMT на этой неделе. Интересно, что ещё в прошлом году генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер подтвердил, что компания взяла на себя 10-летнее обязательство по выпуску Call of Duty на консоли Nintendo Switch. Видимо, игры такого уровня будут доступны на портативках «большой Н» именно через Game Pass и облачный гейминг.

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Скорее всего, официальный анонс Xbox Game Pass для конкурентных консолей состоится в начале 2024 года.
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Источник:
TechRadar
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