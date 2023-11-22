Как скачать Diablo IV бесплатно и абсолютно легально

Артем
traejartj.png

Blizzard открыла бесплатный доступ к игре на ПК. В России и Беларуси доступ к Diablo IV ограничен — страничка в Steam не открывается напрямую. Но есть способ обойти ограничение.

Предложение продлится до 28 ноября. За это время можно пройти сюжетку полностью в одиночку или с друзьями по сети. Ограничение одно — нельзя прокачиваться выше 20 уровня. После прохождения весь прогресс сохраняется. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Чтобы установить игру из российского региона, нужно сделать следующее:

  • Перейти на сайт SteamDB;
  • Авторизоваться с помощью аккаунта Steam;
  • В правом верхнем углу нажать Install.

й34нй5йнй.png

Также можно попробовать запустить процесс инсталляции через поисковую строку браузера — вбиваем steam://install/2344520.

Игра займет на жестком диске порядка 84 ГБ и потребует привязки к Battle.net. Также на протяжении «Осенней распродажи в Steam» на игру действует скидка 40%.

Ранее мы рассказывали, как установить русскую озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Stopgame
Cсылки по теме:
Где скачать русскую озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Безумие в Atomic Heart: представлен тизер второго DLC
Прощай дешевый Steam: цены на игры взлетели в два раза

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+5
Данил Петраков
Забыли указать, что требуется привязка Steam аккаунта к аккаунту Battle.Net
Сегодня в 10:23
#