Как скачать Diablo IV бесплатно и абсолютно легально

Blizzard открыла бесплатный доступ к игре на ПК. В России и Беларуси доступ к Diablo IV ограничен — страничка в Steam не открывается напрямую. Но есть способ обойти ограничение.
Предложение продлится до 28 ноября. За это время можно пройти сюжетку полностью в одиночку или с друзьями по сети. Ограничение одно — нельзя прокачиваться выше 20 уровня. После прохождения весь прогресс сохраняется.
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Чтобы установить игру из российского региона, нужно сделать следующее:
- Перейти на сайт SteamDB;
- Авторизоваться с помощью аккаунта Steam;
- В правом верхнем углу нажать Install.
Также можно попробовать запустить процесс инсталляции через поисковую строку браузера — вбиваем steam://install/2344520.
Игра займет на жестком диске порядка 84 ГБ и потребует привязки к Battle.net. Также на протяжении «Осенней распродажи в Steam» на игру действует скидка 40%.
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