В Steam стартовала новогодняя распродажа. Baldur’s Gate 3, Deathloop, Cyberpunk 2077 и другие игры сливают со скидкой

Компания Valve запустила последнюю в 2023 году распродажу игр в магазине Steam. Сейчас со скидками доступно множество ААА-тайтлов и недооцененных инди-проектов.
Распродажа продлится до 4 января. Обычно Steam предлагает самые жирные скидки на различные игры именно зимой.
Сейчас по самой выгодной цене можно урвать следующие тайтлы:
- Resident Evil 4 — ~2900 рублей (-50%);
- Persona 5 Royal — ~2900 рублей (-50%);
- God of War — ~1900 рублей (-50%);
- Dead Space — ~2500 рублей (-60%);
- NieR:Automata — ~750 рублей (-60%);
- Hades — ~630 рублей (-60%);
- Baldur's Gate 3 — ~2700 рублей (-10%);
- Elden Ring — ~2100 рублей (-40%);
- Deathloop — ~600 рублей (-80%);
- Cyberpunk 2077 — ~1500 рублей (-50%).
Стоит отметить, что часть проектов недоступна в российском магазине, но геймеры наверняка уже «переехали» в Казахстан или другие регионы. Остальные скидки можно посмотреть в Steam.
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