В Steam стартовала новогодняя распродажа. Baldur’s Gate 3, Deathloop, Cyberpunk 2077 и другие игры сливают со скидкой

Фархад
ПАР

Компания Valve запустила последнюю в 2023 году распродажу игр в магазине Steam. Сейчас со скидками доступно множество ААА-тайтлов и недооцененных инди-проектов.

Распродажа продлится до 4 января. Обычно Steam предлагает самые жирные скидки на различные игры именно зимой.

Сейчас по самой выгодной цене можно урвать следующие тайтлы:
  • Resident Evil 4 — ~2900 рублей (-50%);
  • Persona 5 Royal — ~2900 рублей (-50%);
  • God of War — ~1900 рублей (-50%);
  • Dead Space — ~2500 рублей (-60%);
  • NieR:Automata — ~750 рублей (-60%);
  • Hades — ~630 рублей (-60%);
  • Baldur's Gate 3 — ~2700 рублей (-10%);
  • Elden Ring — ~2100 рублей (-40%);
  • Deathloop — ~600 рублей (-80%);
  • Cyberpunk 2077 — ~1500 рублей (-50%).

Стоит отметить, что часть проектов недоступна в российском магазине, но геймеры наверняка уже «переехали» в Казахстан или другие регионы. Остальные скидки можно посмотреть в Steam.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Steam
Cсылки по теме:
Скидки в App Store: Final Fantasy, Dragon Quest, Don’t Starve, SpongeBob и другие игры отдают по хорошей цене
Авторы российского шутера PIONER представили большой трейлер и рассказали о мире игры
Более 85% российских геймеров ждут подарок для своего хобби

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии