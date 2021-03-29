





Долгожданный Cyberpunk 2077 вышел достаточно сырым и с большим количеством багов. И хотя студия CD Projekt RED выпускает под него патчи вот уже четыре месяца, игра все еще достаточно плохо идет на консолях прошлого поколений и изобилует ошибками на всех платформах.Однако, что интересно, компания не теряет оптимизма и запланировала на будущее аж 13 дополнений — 10 бесплатных и три платных. Узнать об этом смог пользователь Reddit с ником PricklyAssassin, который смог получить AES-ключ шифрования к серверам Epic Games, и таким образом смог отобразить в одноименном магазине информацию о будущих DLC для Cyberpunk 2077.К слову, он отметил, что изначально в Epic Games Store показывалось целых 18 дополнений — видимо, под гнетом обстоятельств из-за взлома своих серверов CD Projekt RED отказались от части DLC для своей игры, однако все еще 13-ью дополнениями может похвастаться далеко не каждая даже крупная игра.