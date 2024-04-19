Эмулятор SEGA и PlayStation для iPhone на подходе

Фархад
Provenance

Портал iMore поделился эксклюзивной информацией о том, что разработчики мультисистемного эмулятора Provenance готовят приложение для iOS App Store.

Эмулятор Provenance уже некоторое время доступен через AltStore, но недавние изменения в политике магазина приложений Apple позволяют разместить его в App Store.

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Руководитель проекта Provenance Джозеф Маттиелло подтвердил журналистам, что его команда активно работает над размещением эмулятора в App Store. С релизом Provenance владельцы iPhone смогут запускать игры от Sony PlayStation, PlayStation 2, SEGA Saturn, Nintendo Virtual Boy, Nintendo Gamecube, SEGA Dreamcast и других консолей.

К сожалению, сроки выхода приложения Маттиелло не уточнил.
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Источник:
iMore
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