Новогодний подарок для геймеров: Halo выйдет в русской озвучке на «Амедиатеке»

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«XXVI век. Человечество в лице Космического командования объединенных наций вынуждено сражаться с военно-религиозным союзом под названием Ковенант. К сожалению, земляне проигрывают инопланетянам по всем фронтам, но надежда появляется после того, как в дело вступает генетически усовершенствованный солдат Мастер Чиф. Он отправляется на странную искусственно созданную планету в виде кольца, чтобы разгадать ее предназначение».

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» поделился дублированным трейлером первого сезона сериала Halo, снятого по одноимённой игровой франшизе. Премьера первого сезона на платформе состоится 1 января.Подписчики «Амедиатеки» смогут посмотреть адаптацию популярной игры о баталиях Мастера Чифа с полной русской озвучкой и субтитрами. Напомним, что мировая премьера сериала Halo состоялась 24 марта 2022 года на Paramount+. На IMDb его оценили в 7,1/10 баллов.Сериал был настолько успешным, что его продлили на второй сезон, релиз которого запланирован на 8 февраля 2024 года. Однако пока неясно, выйдет ли продолжение на «Амедиатеке».