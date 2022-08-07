Обзор фильма «Добыча». Лучшая часть про Хищника?

Немного о серии

О сюжете и содержании

Общие впечатления

На днях, минуя кинотеатры, в цифровой прокат вышел новый фильм по франшизе о Хищнике. Производством занимался стриминговый сервис Hulu, что уже намекает на некую бюджетность картины. Однако, как показывает практика, большие вложения уже давно не определяют качество картины. Особенно это касается фильмов, которые стали классикой кинематографа нашего детства.Серия научно-фантастических боевиков об инопланетном охотнике, стартовала в далеком 1987 году и, вероятно, не стала бы столь популярной, если бы главную роль в дебютном фильме получил не «Железный Арни», а кто-либо другой. Как и многие экшен-фильмы тех времен, «Хищник» не был откровением в плане сюжета, но от него это и не требовалось. Отряд военных сталкивается с неведанным и враждебно настроенным существом в центре джунглей. Собственно вокруг противостояния человека инопланетной твари и крутятся все события ленты.Спустя три года, выходит продолжение. Местом действия становятся бетонные джунгли Лос-Анжелеса. Несмотря на множественные награды, «Хищник 2» не взыскал успеха в прокате. То ли из-за своей вторичности, то ли из-за отсутствия Шваценеггера в кадре.Основная франшиза затихла аж на 20 лет. В нулевых выходили кроссоверы в виде двух частей «Чужой против Хищника», которые вроде бы и старались вернуть поклонников легендарных фильмов, но общая концепция намекала на привлечение новой аудитории. Первый был похож на длинную серию «Могучих Рейнджеров» с сомнительным хэппи эндом в финале. Второй попытался вернуть жесткость оригинала, но на стадии монтажа создатели так накосорезили с яркостью, что в фильме невозможно было что-либо разглядеть. Да и в целом вышел он так себе.Вполне приемлемым зрелищем стали «Хищники» 2010 года с Эдрианом Броуди в главной роли и Дэнни Трехо, который исчезает практически сразу после вступительных титров. Боевик пошел по стопам первой части, разве что сюжет перенесли на неизвестную планету, где Хищники охотятся на людей ради развлечения. Этому фильму стоит уделить внимание, если не завышать свои ожидания.В 2018 выходил еще один «Хищник», но если быть честным, общие отзывы были настолько не лестными, что сие явление я решил пропустить, дабы не травмировать свои детские воспоминания и не тратить пару часов своей жизни.5 августа на стриминговом сервисе Hulu вышла новая часть саги о «Хищниках». Режиссером выступил Дэн Трахтенберг (да-да) и прервал путаницу в частях франшизы Хищник/Хищники, назвав свой фильм «Добыча». Местом действия на этот раз становится поселение индейского племени Комачи в 1719 году. Юную Нару не привлекает перспектива всю жизнь откапывать коренья, да торчать на кухне. Изо дня в день она воспитывает в себе дух воина и ходит на охоту, дабы снабдить племя мясом и доказать соплеменникам, что способна на большее.По обычаю племени, настоящим воином она станет только после того, как одержит победу над зверем, столкнувшись в неравной схватке лицом к лицу. Появление невидимого существа даст ей эту возможность с лихвой.Сюжет «Добычи» прямой как рельсы и это даже можно приписать к плюсам. Однако стоит заметить, что добрую половину фильма практически ничего не происходит. Иногда рука зрителя не может определиться, прикрыть рот от зевоты, а потом нажать на кнопку перемотки или наоборот. Скрашивает ситуацию живописные пейзажи и приятные актеры.Правда впечатление индейцев они создают весьма отдаленное. Весь каст больше похож на группу людей пришедших в лес на фотосессию в образе коренных американцев, которых профессионально загримировали пару минут назад. В одном из эпизодов на болоте, Нару оказалась с ног до головы в грязи. Тут я возрадовался — сюжетный поворот завез немного аутентичности. Но нет. В следующем кадре актриса была вновь аккуратно загримирована, отмыта и наглажена, а волосы развивались как после посещения салона красоты. И вроде бы все это не так страшно, но уж больно бросается в глаза и выделяется из и без того небогатой атмосферы. Могли бы хоть костюмы помять и в пыли извозякать, ну честное слово.Про спецэффекты можно отметить, что в фильме они есть. На этом все. Не сказать, чтобы плохие, но в силу бюджетности видно их невооруженным глазом.Но все это можно перечеркнуть, потому что к середине хронометража, начинает проявляться долгожданный эшен и полноценные сцены с виновником торжества. До этого Хищник является исключительно в невидимом комуфляже. И вот тут фильм показывает то, зачем мы собственно собрались.Динамичная и красиво постановленная боевка в миг оживляет фильм. Стоит заметить, что сцены расправы со своими жертвами показаны не в пример современному кино жестко. Поклонники оценят все разнообразие арсенала внеземного охотника. Можно обвинить режиссера в нехватке крупных планов во время схваток, но это будет уже совсем придирками. В целом, экшен в «Добыче» очень бодрый, а его обилие заставляет простить все предыдущие огрехи фильма.Финал фильма, думаю, и так уже всем заранее известен. Тем не менее режиссер подкинул пасхалочку, заметят которую самые преданные фанаты серии или те, кто недавно пересматривал оригинальную дилогию. Кроме того рекомендую досмотреть рисованные титры до конца.«Добыча» не имея больших бюджетов и дорогого промоушена, на деле показала, что в умелых руках и кирпич засияет не хуже алмаза. Да, фильм получился не без огрехов, но полностью выполняет свою функцию, как развлекательный контент и достойное возрождение франшизы. Наконец-то с первой части фильма, за одного из любимейших антигероев детства, а точнее его создателей, не приходится краснеть и успокаивать себя, мол «раньше и трава была зеленее». Смена декораций, времени, да и самого образа Хищника, освежили восприятие фантастической саги. Если в двух словах — брать и смотреть. По моему скромному мнению, «Добыча» в своей подаче ничем не хуже оригинальной ленты со Шварценеггером и является достойной предысторией серии. Но как говориться на вкус и цвет...