Премьера на Apple TV+: вышел сериал «Созвездие» — космический триллер об изоляции и одиночестве

Сериал состоит из 8 серий и представляет собой смесь научной фантастики, мистики и психологического триллера. Первые три эпизода уже доступны с русскими субтитрами.
Главной героиней стала женщина-астронавт Джо в исполнении Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»). Вернувшись на Землю после аварии на МКС, она замечает, что самое ценное в ее жизни, включая юную дочь, изменилось.
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В «Созвездии» поднимаются темы одиночества, утраты и поиска истины в бесконечном пространстве космоса, а сюжет протекает на грани реальности и иллюзий. Авторы затрагивают психологические проблемы, с которыми сталкиваются астронавты во время длительных полетов, последствия которых нередко отражаются на их личной жизни.
Стоит отметить, что сериал завлекает атмосферой таких картин, как «Гравитация» и «Чужие», но быстро переключается на психологическую драму о женщине на грани нервного срыва и сложные отношения между матерью и дочкой. Критики уже успели поругать посредственную сай-фай составляющую проекта, но отметили роль Нуми Рапас в «Созвездие», как самую лучшую в ее актерской карьере.
В актерский состав сериала также вошли такие известные актеры, как Джонатан Бэнкс («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), Джеймс Д’Арси («Оппенгеймер», «Мстители: Финал»), Михель Диркс («Ход королевы», «Самурай») и другие.
Первые три серии «Созвездия» уже доступны подписчикам Apple TV+. Дубляж на русский не завезли, но есть субтитры.