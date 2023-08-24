Вышел финальный трейлер нового сезона «Утреннего шоу»

В преддверии скорой премьеры третьего сезона «Утреннего шоу» стриминговый сервис Apple TV+ выпустил новый трейлер.К своим ролям в новом сезоне вернуться Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап и Марк Дюплас, но в этот раз к ним присоединится «безумец» Джон Хэмм. Трейлер намекает, что третий сезон будет сосредоточен на технологическом магнате, стремящемся купить весь медиахолдинг UBA.«Утреннее шоу» — один из первых проектов Apple TV+, который был доступен на запуске сервиса в ноябре 2019 года. Если вы ещё не смотрели этот шедевр, сейчас — лучшее время.Первые две серии станут доступны подписчикам уже 13 сентября, а остальные восемь — будут выходить еженедельно. Скорее всего, русской озвучки в этом сезоне не будет.