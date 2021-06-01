



С 1 июня компания Google закрыла возможность хранить неограниченное количество фотографий и видео в сервисе «Google Фото». Весь новый контент, загруженный начиная с этой даты, расходует место, а по умолчанию в облаке Google предоставляется лишь 15 ГБ.



Исключение сделано только для смартфонов Pixel, включая первое поколение этих устройств. Их обладатели по-прежнему могут загружать в «Google Фото» сколько угодно фотографий и видео, причём без сжатия и уменьшения разрешения, то есть в оригинальном качестве.



В России смартфоны Pixel не особо распространены, но всё же продаются. Например, изрядно поживший, но вполне работоспособный Pixel первого поколения можно купить на Avito всего за три тысячи рублей.







Другое дело, что носить с собой такой смартфон и фотографировать им не очень удобно и приятно, а вручную загружать в него фото и видео с другого смартфона, чтобы синхронизировать с «Google Фото» — слишком муторно.



Сайт Android Police обнаружил приложение, которое значительно облегчает синхронизацию файлов — это Resilio Sync. Вы можете делать снимки своим основным смартфоном, а Pixel будет копировать их себе и отправлять в «Google Фото». Приложение Resilio Sync должно быть установлено на обоих смартфонах:





Запустите Resilio Sync на основном смартфоне и расшарьте папку, которой хранятся фото и видео

Запустите Resilio Sync на Pixel и отсканируйте QR-код в Resilio Sync, запущенном на основном смартфоне

После успешной синхронизации файлов «Google Фото» обнаружит на Pixel новую папку с фотографиями и спросит, нужно ли синхронизировать её с облаком. Согласитесь, иначе ничего не получится.Если всё сделано правильно, то все ваши фотографии и видеозаписи, снятые на тот смартфон, которым вы пользуетесь на постоянной основе, будут в фоновом режиме передаваться на Pixel, а через него в «Google Фото» без потери качества и не будут занимать в облаке место. Не забудьте периодически проверять, синхронизируются ли файлы (а для этого нужно время от времени запускать Resilio Sync, чтобы приложение работало фоном). Также стоит иногда открывать «Google Фото» на Pixel и удалять синхронизированные фото и видео из накопителя устройства.Если по какой-то причине приложение Resilio Sync вам не нравится или не работает на вашем смартфоне, можете попробовать FolderSync — у него примерно такие же возможности, только чуть более сложная настройка и более запутанный интерфейс.





