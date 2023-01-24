Как наладить свой сон? Лучшие приложения для расслабления и отдыха





Ближе к зиме каждый из нас по утрам нередко ощущает сонливость и вялость, резко увеличивая количество потребляемого в день кофе. Ни для кого не секрет, что в зимний период световой день резко сокращается, а организм, привыкший к иному течению биоритмов, просто не успевает приспособиться к таким изменениям. Слабость, усталость и головокружение – это побочные эффекты. В то же время, предновогодняя пора – время закрытия всех долгов и проектов, сдачи отчетности на работе. В такой ситуации важно поддержать себя и уйти в Новый год «без потерь» для здоровья, иначе праздники могут пройти мимо вас.



«Пересмотрите свой режим сна» – самый распространенный совет от врачей и health-коучей. Необходимость в пресловутом «work-life balance» и здоровом сне осознает каждый человек, который чувствует себя усталым, еще не встав с кровати. Другой вопрос, что сформировать полезную привычку удается минимальному количеству людей. Многие используют фарму: свежее исследование Сбераптеки показало, что продажи снотворных в России выросли на 35% этой осенью.



Однако прежде чем прибегать к радикальным мерам, можно попробовать и альтернативные варианты: например, скачать приложение, которое будет автоматически мониторить ваш график сна или предлагать подборку медитативной музыки. С помощью таких сервисов невольно вовлекаешься в процесс работы над здоровыми привычками, и это их ключевое преимущество над бумажными записями – работать с графиком сна и отдыха, своим эмоциональным состоянием становится интереснее. Все приложения из подборки мы скачали с помощью фирменного магазина приложений Huawei – AppGallery.



Sleep Cycle







Sleep Cycle – интеллектуальный будильник, который отслеживает особенности сна и будит в самую быструю фазу, которая является оптимальной для пробуждения. Нужно лишь включить Sleep Cycle перед сном и положить устройство рядом с собой на тумбочку или на пол. Также приложение фиксирует ваш график сна и располагает большой коллекцией звуков для пробуждения.



Prana Breath: Пранаяма и Медитация







Приложение Prana Breath не требует от вас глубинных познаний в йоге и медитативных практиках, научиться медитировать может каждый. Приложение предлагает вам попробовать разнообразные виды дыхательных упражнений. При этом, для дыхательной практики не потребуется длительной вводной части. Необходимо просто закрыть глаза и позволить звуку вести ваше дыхание.



Важно, что эффект от дыхательной практики в виде расслабления и прояснения мыслей приходит практически сразу после того, как вы сделаете упражнения, а ощутимый результат – самая лучшая мотивация продолжать. Если вы живете с партнером, можно попробовать парную практику перед сном, которая поможет вам абстрагироваться от смартфонов и побыть наедине друг с другом.



Mediatopia







Mediatopia – приложение, которое уже давно завоевало популярность среди русскоязычной аудитории. Медитации и практики, которые предлагается пройти пользователям, разделены на категории, основная из которых – “Сон”. Важно, что разработчики приложения не оставляют вас один на один со звуками природы и гор: приятный женский голос рассказывает, что конкретно нужно делать, чтобы расслабиться и уснуть, а многие пользователи, судя по отзывам в AppGallery, засыпают еще до окончания медитации. Из плюсов приложения стоит отметить очень приятное визуальное оформление и интерфейс.



Многие пользователи отмечают, что количество бесплатного контента небольшое – его хватает только для того, чтобы оценить функционал приложения. С другой стороны, этот курс медитаций уже доказал свою эффективность и действительно помогает если не уснуть сразу после медитации, то расслабиться, а один из факторов по-настоящему здорового сна – отсутствие тревожных мыслей и напряжения в теле.



BetterSleep: Сон и Медитация







Еще одно не менее популярное приложение среди российской аудитории. Как отмечают сами разработчики в описании приложения, более 90% слушателей подтвердили, что стали спать лучше всего через неделю пользования приложением.

Так, после установки, приложение уточняет ваши основные потребности: справиться с шумом в ушах, спать всю ночь, помочь детям уснуть или сделать утро лучше. Основываясь на вашем запросе, алгоритм определяет ваш любимый контент для засыпания - от расслабляющих звуков до историй, которых в приложении насчитывается более 100. В личном кабинете благодаря небольшому опросу каждый пользователь может узнать свой хронотип и прочесть рекомендации относительно идеального отхода ко сну и времени пробуждения.



Calm - Meditate, Sleep, Relax







Calm – мобильное приложение для медитации, которое доступно на четырех языках: английском, немецком, французском и испанском. Особенность приложения заключается в том, что по подписке открывается доступ на мастер-классы всемирно известных экспертов. Для удобства использования медитации разделены на временные категории: 3, 5, 10, 15, 20 или 25 минут, чтобы каждый пользователь мог выбрать идеальную продолжительность, соответствующую его графику.



Также специально для приложения была разработана эксклюзивная музыка, которая помогает сосредоточиться, расслабиться или уснуть. Имеется и специальный детский раздел, в котором на основе популярных мультфильмов были созданы расслабляющие видео.



Важно помнить, что приложения из подборки – это всего лишь инструменты, которые помогут сформировать здоровые привычки. Осознанный подход к своему здоровью в целом, любовь к себе и своему телу – вот что поможет вам добиться желаемого результата. Так, большое внимание мы уделили приложениям, которые помогут вам расслабиться и привести свои мысли в порядок. Стоит помнить, что нарушения сна чаще всего являются не первопричиной, а следствием неспособности психики отработать стресс.

Чем больше учёные исследуют разные практики медитации, тем чаще делают вывод – медитация помогает решать множество проблем. Она помогает бороться со стрессом, снижает уровень беспокойства и тревожности, помогает избавиться от бессонницы и даже повышает уровень энергии. Более того, частые занятия медитацией улучшают внимание и меняют структуру мозга, что напрямую сказывается на уровне счастья. Главное – следите за своими ощущениями в процессе и начинайте с несложных практик.







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