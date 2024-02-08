CCleaner больше не нужен. Появилась безопасная утилита для очистки и оптимизации компьютера

Компания Microsoft выпустила новое приложение — PC Manager. Оно бесплатно доступно в официальном магазине Microsoft компьютерам с Windows 10 и 11.
Приложение Microsoft PC Manager предназначено для оптимизации компьютера, ускорения его работы, удаления ненужных файлов и принудительного завершения лишних процессов. Его можно считать безопасной, хоть и менее функциональной заменой таким утилитам, как CCleaner. Эта замена наиболее актуальна в России, где CCleaner с недавних пор перестал работать.
Интерфейс Microsoft PC Manager выполнен в общем с Windows стиле, благодаря чему утилита визуально не выбивается от дизайна операционной системы и выглядит гармонично. В приложении есть набор инструментов для удаления временных файлов, кэша и очищения корзины, оно позволяет закрыть ресурсоёмкие программы, чтобы высвободить оперативную память и ускорить работу компьютера, может убрать ненужные программы из автозагрузки и показать файлы, которые занимают больше всего места в накопителе.
Microsoft PC Manager работает гораздо безопаснее сторонних утилит, поскольку не трогает системные файлы, удаление которых может привести к неработоспособности компьютера.
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