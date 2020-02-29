Картинки по запросу "microsoft edge"

Пользователи не самых стабильных провайдеров знают, что в Google Chrome при отсутствии интернета можно поиграть в раннер за динозаврика, преодолевая препятствия. Перенеся свой браузер Edge на движок Chromium, Microsoft также решила встроить в него мини-игру, правда красивее и тяжелее, чтобы пользователи ноутбуков оставались как без интернета, так и без зарядки.

Смысл игры очень схож с таковой в Chrome: вы играете за серфера и должны преодолевать препятствия. Для ее запуска вам потребуется Edge Canary, скачать который можно на официальном сайте. После этого отключите на компьютере интернет и вбейте в поисковую строку адрес edge://surf. Все, теперь можете выбрать внешний вид своего серфера и поубивать время на бесконечную игрушку:



И да, хотя игра на вид кажется простенькой, она относительно неплохо нагружает процессор, так что следите за зарядкой своего ноутбука. Также в меню справа можно выбрать различные режимы (бесконечный серф, серф на время или через ворота), замедлить скорость движения для упрощения и даже при желании можно подключить геймпад от Xbox One. Разумеется, можно управлять с клавиатуры (стрелки — движение, F — ускорение) и с мыши (ускорение — двойной клик).


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