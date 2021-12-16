



16 декабря официально запущена виртуальная карта «Тройка» — результат совместной работы ВТБ, Московского метрополитена, Google, Samsung и Mastercard. Теперь для всех пассажиров столичного транспорта доступен новый способ оплаты в одно касание — популярная транспортная карта будет сразу в смартфоне.



Виртуальная «Тройка» — транспортная карта, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. Покупка карты доступна в мобильном приложении «Метро Москвы». Выпуск и загрузка виртуальной «Тройки» в кошелек мобильного устройства Google Pay или Samsung Pay производятся банком ВТБ. Виртуальной версией карты можно воспользоваться в метро, автобусах, трамваях, электробусах, на МЦК, МЦД и монорельсе.



Процесс оплаты проезда виртуальной «Тройкой» такой же, как у банковской карты: достаточно поднести смартфон к турникету или валидатору, установленному в общественном транспорте Москвы и отмеченному специальным стикером о возможности приема банковских карт. Не нужно разблокировать телефон, вводя пароли или используя биометрические данные — билет считается автоматически. Необходимо только предварительно выбрать в настройках смартфона Google Pay или Samsung Pay в качестве основного способа для бесконтактных платежей.



Билеты можно купить онлайн, без очередей в кассы. На первом этапе к приобретению доступны следующие абонементы: ТАТ на 30 дней для поездок на наземном транспорте Москвы, «Единый» на 30, 90 и 365 дней с возможностью безлимитных поездок в зонах «Центральная» и «Пригород». Их стоимость аналогичной той, что и на пластиковом носителе. В следующем году в сервисе появится «Кошелек» и другие типы билетов.







