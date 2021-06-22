



Требование входить в учётную запись Microsoft появилось ещё с выходом Windows 10, но тогда можно было обойти его, выбрав опцию установки операционной системы без интернета и создание локального аккаунта. В Windows 11 на первый взгляд невозможно продолжить установку без подключения к сети, но оказалось, что это не так.



Как выяснил сайт Neowin, при появлении страницы, на которой предлагается войти в аккаунт Microsoft, нужно нажать сочетание клавиш Alt+F4 — тогда это окно закроется, после чего появится опция создания локальной учётной записи без подключения к интернету.



С какой целью компания Microsoft ещё сильнее спрятала возможность использования операционной системы под локальной учёткой, неизвестно. Можно предположить, что она старается приобщить пользователей к своим сервисам (в том числе Office и OneDrive), а для их использования требуется аккаунт Microsoft. Тем не менее похвально, что возможность пользоваться компьютером с локальной учётной записью всё же осталась.



Ожидается, что Windows 11 будет представлена 24 июня. Тестовая сборка новой операционной системы уже утекла в сеть, её можно установить и опробовать.







