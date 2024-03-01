Как увеличить производительность в играх, отключив слежку через видеокарту

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Как и Microsoft, компания NVIDIA собирает различные данные о пользователях и их компьютерах, отправляя себе с пользовательских устройств огромный объём трафика. Возможно, ей это полезно для каких-то целей, но нам совершенно не нужно и даже вредно, ведь из-за этого расходуется лишний трафик, снижается эффективная скорость интернета и могут возникать лаги в играх.



Сбор телеметрии происходит через драйвер видеокарты — он даёт компьютеру список IP-адресов и сообщает, какие данные и куда требуется предать. Всё, что нужно для отключения передачи — внести IP-адреса NVIDIA в чёрный список.



Перед манипуляцией с IP-адресами рекомендуется удалить драйвер видеокарты через «Диспетчер устройств» и поставить его заново через GeForce Experience или NVIDIA App.



Перейдите по этой ссылке на GitHub — здесь приводятся актуальные IP-адреса, через которые NVIDIA собирает телеметрию. Скопируйте их. Откройте в блокноте файл по адресу C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, добавьте в него скопированные адреса, вставьте 127.0.0.1 перед каждым адресом и сохраните. На сегодня это выглядит так:



127.0.0.1 gfswl.geforce.com

127.0.0.1 telemetry.nvidia.com

127.0.0.1 gfe.nvidia.com

127.0.0.1 telemetry-dce.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 events-dc1.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 activation.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 activation-dc1.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 telemetry.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 events.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 telemetry-dc1.gfe.nvidia.com

127.0.0.1 telemetry.gfe

127.0.0.1 hqemgate07.nvidia.com

127.0.0.1 hqemgate08.nvidia.com

127.0.0.1 hqemgate09.nvidia.com

127.0.0.1 hqemgate10.nvidia.com

127.0.0.1 nvidiahk.nvidia.com







Со временем NVIDIA может добавить новые IP-адреса, так что есть смысл возвращаться к этой странице и проверять, не добавилось ли что-нибудь ещё. Для отключения телеметрии на старых видеокартах NVIDIA (с драйвером версии 490 и ниже) можно воспользоваться утилитой Disable Selected Telemetry.



Судя по отзывам геймеров, которые воспользовались этим лайфхаком, плавность графики в играх увеличивается, а время отклика снижается, благодаря чему у них появляется преимущество перед соперниками. Если возникают какие-либо проблемы, можно вернуть сбор телеметрии, убрав IP-адреса NVIDIA из файла hosts или сбросив настройки в утилите Disable Selected Telemetry.





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