Microsoft придумала наказание пользователям пиратской Windows

В свежей бета-версии Windows 11 найдено нововведение, направленное на борьбу с теми, кто пользуется операционной системой без её активации. Функция называется msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS и усложняет использование браузера Edge.
Эта функция блокирует изменения настроек браузера в неактивированной версии Windows 11, в результате чего пользователь не может надстроить его для себя (например, установить расширения или сменить тему оформления). Чтобы настройки в Edge стали доступны, придётся активировать Windows, а для этого необходимо приобретать лицензионный ключ или искать обходные пути, например, прибегать к хакерским утилитам, что небезопасно.
Казалось бы, что этим шагом компания Microsoft усложнит жизнь не только пользователям пиратской винды, но и самой себе, ведь люди начнут отказываться от Edge и ставить другие браузеры, разработчикам которых не приходила в головы мысль о блокировке настроек. Но не стоит забывать, что Edge встроен в Windows и запускается при любом удобном случае (например, когда вы открываете PDF-файл), сменить браузер по умолчанию очень сложно (нужно менять настройки для десятков типов файлов и ссылок), а удалять или отключать Edge почти бессмысленно, поскольку при установке обновлений Windows он всегда возвращается обратно.
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