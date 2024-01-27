Найден способ быстро освободить 1 ГБ в памяти Android-смартфона

Александр


Фото: Unsplash

В операционной системе Android есть скрытая папка, в которой хранится бесполезная информация. В зависимости от того, как давно вы пользуетесь смартфоном и сколько приложений на него установлено, она может разрастись до одного гигабайта и даже больше.

Папка называется SysDump, она хранит в себе логи с записями об ошибках в работе Android и приложений. Её невозможно найти с помощью файлового менеджера без рут-доступа, но существует способ очистить её инженерной командой, которая изначально предназначалась для разработчиков и тестировщиков.

Как это сделать:

Запустите номеронабиратель (обычно это приложение «Телефон») и  наберите комбинацию *#9900#. Появится меню, выберите в нём опцию Delete dumpstate/logcat. Подождите, пока файлы удалятся.

Файлы в SysDump могут не только засорять память, они также негативно влияют на скорость работы смартфона. Если их скопилось очень много, накопитель станет медленным, из-за чего устройство начнёт тормозить. Очистка содержимого этой папки может занять несколько минут: чем дольше, тем больше файлов будет удалено, и тем ощутимее будет результат (освободится много места, и к смартфону вернётся былая производительность).

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Источник:
XDA Developers
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Комментарии

Сергей Малышок
0
Сергей Малышок
Вы сами-то пробовали этот метод использовать? Работает только на некоторых моделях телефона Samsung. А на телефонах других производителей получается или пшик, или ПЛАТНЫЙ USSD запрос, зависит от оператора.Да, и способ этот был опубликован в ноябре 2021 года.
час назад в 17:08
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Dmitriy
+839
Dmitriy
Автор, твои гениальные советы их 90-х оставь себе. И сначала проверь нормально свои идеи, а потом копипасть!
32 минуты назад
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