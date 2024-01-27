Найден способ быстро освободить 1 ГБ в памяти Android-смартфона



Фото: Unsplash



В операционной системе Android есть скрытая папка, в которой хранится бесполезная информация. В зависимости от того, как давно вы пользуетесь смартфоном и сколько приложений на него установлено, она может разрастись до одного гигабайта и даже больше.



Папка называется SysDump, она хранит в себе логи с записями об ошибках в работе Android и приложений. Её невозможно найти с помощью файлового менеджера без рут-доступа, но существует способ очистить её инженерной командой, которая изначально предназначалась для разработчиков и тестировщиков.



Как это сделать:



Запустите номеронабиратель (обычно это приложение «Телефон») и наберите комбинацию *#9900#. Появится меню, выберите в нём опцию Delete dumpstate/logcat. Подождите, пока файлы удалятся.



Файлы в SysDump могут не только засорять память, они также негативно влияют на скорость работы смартфона. Если их скопилось очень много, накопитель станет медленным, из-за чего устройство начнёт тормозить. Очистка содержимого этой папки может занять несколько минут: чем дольше, тем больше файлов будет удалено, и тем ощутимее будет результат (освободится много места, и к смартфону вернётся былая производительность).



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым