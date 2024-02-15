Найден способ экономить на покупках с Ozon

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Ozon и НСПК запустили совместную акцию и предлагают повышенный кэшбэк при оплате покупок через «Систему быстрых платежей» (СБП). Обычно за такой способ оплаты кэшбэк вообще не начисляется, но тут он составляет 3%.Для начисления кэшбка нужно зарегистрироваться в программе лояльности СБП — на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)». После этого на странице «Способ оплаты» в Ozon нужно выбрать СБП и оплатить покупку сканированием QR-кода, через мобильное приложение СБПэй или мобильное приложение банка, выдавшего вам карту «Мир».Кэшбэк будет зачислен рублями через несколько дней на тот счёт, с которого производилась оплата. Его максимальный размер составляет 500 рублей за всё время проведения акции (до 10 марта 2024 года).