Не устанавливайте февральский патч для Windows — ваш компьютер сломается

Александр


Фото: Unsplash

По всему миру начали распространяться накопительные обновления Windows 10 и 11, но устанавливать их не рекомендуется, поскольку они вредят компьютерам. Как отмечают пострадавшие пользователи, патчи содержат баг, который вызывает исчезновение панели задач и невозможность запуска некоторых настроек и утилит.

Панель задач — важная составляющая Windows. На ней размещены панель «Пуск», поиск, виджеты, переключатель рабочих столов, иконки закрепленных или запущенных приложений. Здесь же находятся часы с датой, информация о заряде аккумулятора (в случае с ноутбуками и планшетами), индикатор языковой панели и многое другое, включая настройки звука и подключения к Wi-Fi.

Проблемные патчи носят технические номера KB5034763 и KB5034765 (для Windows 10 и Windows 11 соответственно). Нормального решения проблемы пока нет, а единственное, что сейчас рекомендуется тем, кто столкнулся с ней — удалить проблемный патч. Это можно сделать, зайдя в «Параметры» -> «Центр обновления Windows» -> «Журнал обновлений», после чего требуется перезагрузить компьютер. Стоит воздержаться от повторной установки обновлений какое-то время, пока Microsoft не выпустит необходимые исправления.

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Комментарии

+4
ZEX777
Что врать? На всех компьютерах всё отлично работает.
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