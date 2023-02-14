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Подборка бесплатных нейросетей, которые улучшают качество фотографий и видео
Александр Кузнецов —
Современные системы искусственного интеллекта прекрасно справляются с обработкой изображений. Благодаря этому в сети появилось множество сервисов, которые позволяют увеличивать разрешение изображения без потери качества. На практике это означает, что вы можете взять старую фотографию или видео с жуткими артефактами и преобразить их, получив гораздо более качественную и красивую картинку. Многие такие сервисы работают за деньги, но есть и те, которыми можно пользоваться бесплатно.
Эти сервисы работают по модели апскейлинга, они анализируют изображение и с помощью нейросети увеличивают его разрешение, добавляя недостающие пиксели и убирая лишние. Искусственный интеллект способен определять, что именно изображено на фотографии или видео, и применяет различные методы обработки в зависимости от типа объектов.
Upscayl — бесплатная программа с открытым исходным кодом, совместимая с Windows, macOS и Linux. У неё простой и понятный интерфейс, есть возможность пакетной обработки файлов и поддержка форматов JPG, PNG и WebP. Файлы обрабатываются очень быстро, особенно на компьютерах с процессорами, поддерживающими работу с ИИ.
waifu2x — онлайн-утилита, которая апскейлит картинки в несколько простых кликов. Изначально она создавалась и затачивалась под аниме, но со временем научилась работать и с обычными фотографиями. Интерфейс позволяет загрузить картинку из памяти устройства или дать ссылку на неё, далее нужно выбрать её тип (рисунок или фотография), степень подавления шумов, уровень увеличения (х1,6 или х2) и выходной формат файла. На GitHub доступна офлайн-версия waifu2x, работающая через командную строку.
Waifu2X.io — это экспериментальная версия предыдущей утилиты. Она работает на том же движке, но позволяет увеличивать изображения до x10.
Video2Х — утилита для апскейла видеороликов. Она доступна как автономная программа для Windows, macOS и Linux или в виде сервиса в Google Colab, где за неимением собственного компьютера с игровой видеокартой можно арендовать мощности GPU для обработки тяжёлых видео. Для получения более качественного результата используется комбинация возможностей из нескольких нейросетей: waifu2x, Anime4K, SRMD, RealSR и Real-CUGAN. Video2Х может обрабатывать не только видео, но также гифки и фотографии, а в её настройках множество опций (например, можно указать желаемое соотношение сторон).
waifu2x-Extension-GUI и waifu2x Video — утилиты для апскейла видео, гифок и фотографий на компьютерах с Windows и macOS соответственно. Для работы с первой требуется видеокарта NVIDIA с поддержкой технологии RTX Super Resolution, а вторая гораздо менее продвинутая, поэтому она используется в основном для улучшения качества простенькой анимации.
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Комментарии
Респект автору статьи :) будем пробовать :) интересно видео с нокии поднять ;)
минуту назад
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