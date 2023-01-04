iPhone 15 Apple

5 нововведений, которые мы ждем от iPhone 15

Олег

iPhone 15


Настал 2023 год, и в этом году Apple представит миру свою новую линейку iPhone 15. Актуальные модели смогли удивить фанатов островком Dynamic Island, совершенно новой версией iPhone 14 Plus и классной производительностью. А чего ждать от iPhone 15 будущей осенью? Есть пять инсайдов, которые с большой вероятностью воплотятся в жизнь.

  • Dynamic Island. Всё больше утечек с уверенностью говорят нам, что в 2023 году «динамический островок» придет на все модели iPhone 15 — как базовые, так и Pro-версии.
  • Сенсор изображения. Инсайды говорят, что в iPhone 15 появится новый «современный» датчик изображения от Sony, аналога которому еще не было в айфонах. Сенсор будет выполнен по новой полупроводниковой архитектуре с фотодиодами и транзисторами в отдельных слоях и обеспечит более насыщенные, яркие и четкие изображения.
  • USB-С. Большинство инсайдеров ожидают, что весь модельный ряд iPhone 15 получит новый порт USB-С вместо устаревшего Apple Lightning. Ходят слухи, что Apple может схитрить, и установить его лишь в Pro-модели, либо в каждую, но в урезанном виде. Почти нет сомнений, что порт появится в iPhone 15, а в каком виде — скоро узнаем. 
iPhone 15
  • Камера 48 Мп. В 2022 году новый 48 Мп-модуль получили лишь модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ожидается, что в 2023-м его встроят во всю линейку iPhone 15.
  • Улучшенный модем. Согласно источнику, все модели iPhone 15 получат усовершенствованный сотовый модем Qualcomm X70, который, среди прочего, ускорит работу 5G на смартфоне.

А каких нововведений в iPhone 15 ждете вы? Будете обновлять на него свое устройство? Поделитесь в комментариях. 

Кстати, ранее мы подробно рассказали, стоит ли вообще покупать iPhone в России в 2023 году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+117
Konstantin Bulatnikov
На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце том ваш iPhone 15-16-17 .....😂😂😂
Сегодня в 12:35
#
+121
Teenzet
Было бы круто оплачивать телефоном. Говорят, есть такая функция.
Сегодня в 14:06
#
+473
franzisonfire Teenzet
Мне как-то сон, что Алкашку в КБ не квадратом оплачивал а телефон к терминалу прислонял
17 минут назад
#
+39
denisba
Больше всего жду когда уберут выпирающие сзади камеры и сделают в одну плоскость с корпусом.
Сегодня в 14:55
#
Ckor_30
+616
Ckor_30
Для РФ iPhone стал сплошной костыль без джейлбрейка- это моё мнение.
Сегодня в 16:06
#
Mers
+4257
Mers
Сейчас с айфоном легко тем, кто никогда не пользовался теми функциями, которые обрубили. То есть, он пользуется им как всегда и практически не замечает, что что-то произошло.
33 минуты назад
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