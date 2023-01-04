5 нововведений, которые мы ждем от iPhone 15

Настал 2023 год, и в этом году Apple представит миру свою новую линейку iPhone 15. Актуальные модели смогли удивить фанатов островком Dynamic Island, совершенно новой версией iPhone 14 Plus и классной производительностью. А чего ждать от iPhone 15 будущей осенью? Есть пять инсайдов, которые с большой вероятностью воплотятся в жизнь.
- Dynamic Island. Всё больше утечек с уверенностью говорят нам, что в 2023 году «динамический островок» придет на все модели iPhone 15 — как базовые, так и Pro-версии.
- Сенсор изображения. Инсайды говорят, что в iPhone 15 появится новый «современный» датчик изображения от Sony, аналога которому еще не было в айфонах. Сенсор будет выполнен по новой полупроводниковой архитектуре с фотодиодами и транзисторами в отдельных слоях и обеспечит более насыщенные, яркие и четкие изображения.
- USB-С. Большинство инсайдеров ожидают, что весь модельный ряд iPhone 15 получит новый порт USB-С вместо устаревшего Apple Lightning. Ходят слухи, что Apple может схитрить, и установить его лишь в Pro-модели, либо в каждую, но в урезанном виде. Почти нет сомнений, что порт появится в iPhone 15, а в каком виде — скоро узнаем.
- Камера 48 Мп. В 2022 году новый 48 Мп-модуль получили лишь модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ожидается, что в 2023-м его встроят во всю линейку iPhone 15.
- Улучшенный модем. Согласно источнику, все модели iPhone 15 получат усовершенствованный сотовый модем Qualcomm X70, который, среди прочего, ускорит работу 5G на смартфоне.
А каких нововведений в iPhone 15 ждете вы? Будете обновлять на него свое устройство? Поделитесь в комментариях.
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