5 знаковых нововведений, которые появились в свежих MacBook Pro. Они не так просты, как кажутся

Олег

MacBook Pro 2023


Вчера вечером компания Apple выпустила три обновленных компьютера — Mac mini, а также два MacBook Pro. Все три устройства никак не изменились внешне, но в плане производительности существенно подросли.

Любопытно, что релиз этих ноутбуков очень точно спрогнозировал инсайдер Джон Проссер, а потом он был окончательно слит из канадской базы данных.

В этой заметке собраны пять особенностей новых MacBook Pro 2023, о которых нужно знать.

  • Модели в цвете Space Grey теперь комплектуются кабелем MagSafe в цвет корпуса — ранее со всеми MacBook Pro 2021 шел одинаковый белый кабель. Класть провод MagSafe в цвет корпуса Apple начала с MacBook Air 2022.
  • Впервые на Mac появились стандарты связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Само собой, новый модуль повышает и без того большую пропускную способность интернет-соединения, но это заметят немногие. А вот передача файлов по AirDrop должна заметно ускориться.
  • Новые MacBook Pro получили обновленный порт HDMI 2.1 — он поддерживает внешние мониторы с разрешением вплоть до 8К, передавая картинку с частотой 60 Гц.
  • MacBook Pro 16’’ (2023) — официально самый автономный макбук в истории Apple. Компания заявляет, что он обеспечит до 22 часов работы. Такие цифры до сих пор не сопровождали ни один MacBook.
  • В новых «прошках» можно сконфигурировать оперативную (объединенную) память вплоть до 96 Гб — в линейке 2021 года максимумом были 64 Гб. Правда, такой объем будет доступен лишь при выборе чипа M2 Max.

Цена на MacBook Pro 14’’ (2023) стартует с $1999, а на Pro 16’’ (2023) — с $2499. Цены в рублях пока неизвестны, поскольку Apple так и не возобновила официальные поставки своих девайсов в Россию. Все желающим приобрести новинки придется подождать, пока они доедут к нам по «серому» или параллельному импорту. 

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Источник:
MacRumors
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