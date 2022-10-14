iOS 16.1 Джейлбрейк

⚡️ Создан джейлбрейк для iOS 16.1

Олег

iOS 16


В сети появилась информация о пробном запуске джейлбрейка на iOS 16.1 beta. Об этом сообщает iDownloadBlog.

Согласно источнику, известный хакер и создатель джейлбрейк-утилиты checkra1n Лука Тодеско выступил на ежегодной конференции, посвященной кибербезопасности Hexagon. Она прошла 14 октября 2022 года в Париже.

С самого начала своего выступления Тодеско много жаловался на то, что Apple «усложнила задачу» хакерам всего мира, занимающимся джейлбрейком. По его словам, в iOS 15 и 16 программная защита ядра сочетается с «хардверными» изменениями в свежих моделях iPhone, из-за чего взломать их крайне сложно. Кроме того, он обратил внимание на новый «Режим блокировки», сказав, что Apple явно всерьез взялась за безопасность своих пользователей. 

iOS 16.1

На фоне таких заявлений полной неожиданностью стала демонстрация хакером слайда, на котором виден успешный процесс джейлбрейка самой новой iOS 16.1, которая сейчас находится в бета-статусе. Никаких подробностей или дополнительных медиаматериалов Лука не сообщил, отметив лишь, что это пробная версия и для массового пользователя она пока не готова.

Стоит отметить, что сообщение Тодеско и его слайд ретвитнул вице-президент компании Cellebrite, прославившейся успешными взломами заблокированных iPhone.

Напомним, что чуть больше недели назад в сети продемонстрировали успешный джейлбрейк iOS 15.4.1

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iDownloadBlog
Cсылки по теме:
Джейлбрейк iOS 15 сдвинулся с мертвой точки
Как дела с джейлбрейком для iOS 15?
Хакеры взломали PlayStation 5 и установили «пиратскую» игру

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+206
pashapasha
Ну исходя из последних событий, то по первому требованию сделают все, что им продиктуют власти. Захотят — заблокируют, захотят — разблокируют, а может еще что отключат 🤷🏼‍♂️ И никакие их модные функции не спасут никого. Если воплотили в жизнь такие функции, то, значит, есть и «антидот». Всевидящее око следит за всем, что происходит в мире. Создают мнимую безопасность. Живем во времена полнейшего пи*деца🤦‍♂️
Вчера в 22:01
#
Mers
+4122
Mers
👍🏻
Вчера в 22:01
#