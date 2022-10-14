⚡️ Создан джейлбрейк для iOS 16.1

В сети появилась информация о пробном запуске джейлбрейка на iOS 16.1 beta. Об этом сообщает iDownloadBlog.
Согласно источнику, известный хакер и создатель джейлбрейк-утилиты checkra1n Лука Тодеско выступил на ежегодной конференции, посвященной кибербезопасности Hexagon. Она прошла 14 октября 2022 года в Париже.
С самого начала своего выступления Тодеско много жаловался на то, что Apple «усложнила задачу» хакерам всего мира, занимающимся джейлбрейком. По его словам, в iOS 15 и 16 программная защита ядра сочетается с «хардверными» изменениями в свежих моделях iPhone, из-за чего взломать их крайне сложно. Кроме того, он обратил внимание на новый «Режим блокировки», сказав, что Apple явно всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
На фоне таких заявлений полной неожиданностью стала демонстрация хакером слайда, на котором виден успешный процесс джейлбрейка самой новой iOS 16.1, которая сейчас находится в бета-статусе. Никаких подробностей или дополнительных медиаматериалов Лука не сообщил, отметив лишь, что это пробная версия и для массового пользователя она пока не готова.
Стоит отметить, что сообщение Тодеско и его слайд ретвитнул вице-президент компании Cellebrite, прославившейся успешными взломами заблокированных iPhone.
Напомним, что чуть больше недели назад в сети продемонстрировали успешный джейлбрейк iOS 15.4.1.