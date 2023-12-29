AirTag помог уличить «чемоданного воришку»



Фото: 9to5Mac





Семья из США рассказала, как им помог AirTag. Историю опубликовали в 9to5Mac.



Согласно источнику, семья американцев из Флориды полетела на горный отдых в Северную Каролину, однако по прибытию в аэропорт не нашла ни одного своего чемодана. Сначала пострадавшие решили, что багаж просто перепутали сотрудники авиакомпании, но оказалось, что чемоданы стащили.







К счастью, в багаже была метка AirTag, которая привела семью к их чемоданам. Сумки были выпотрошены, а личных вещей в них почти не осталось. На том же месте полиция нашла чемоданы других пассажиров, которые воришка тоже прихватил.



В итоге благодаря данным с AirTag преступника задержали и предъявили ему несколько краж.