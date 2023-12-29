AirTag помог уличить «чемоданного воришку»

Олег

AirTag
Фото: 9to5Mac


Семья из США рассказала, как им помог AirTag. Историю опубликовали в 9to5Mac.

Согласно источнику, семья американцев из Флориды полетела на горный отдых в Северную Каролину, однако по прибытию в аэропорт не нашла ни одного своего чемодана. Сначала пострадавшие решили, что багаж просто перепутали сотрудники авиакомпании, но оказалось, что чемоданы стащили.

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К счастью, в багаже была метка AirTag, которая привела семью к их чемоданам. Сумки были выпотрошены, а личных вещей в них почти не осталось. На том же месте полиция нашла чемоданы других пассажиров, которые воришка тоже прихватил.

В итоге благодаря данным с AirTag преступника задержали и предъявили ему несколько краж. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–1044
NYX
Невероятно. А я думал, что это просто брелок.
час назад в 10:54
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