«Альфа Банк» сбоит — приложение и сайт не работают

По сообщениям пользователей, в работе «Альфа Банка» наблюдается неполадки. Клиенты не могут открыть мобильное приложение — при попытке входа выдается сообщение об отсутствии сервера. Сайт тоже не работает.Информацию подтверждает онлайн-сервис «Детектор сбоев». По данным графика проблемы с доступом начались около 20:30 по московскому времени.Причины сбоев пока неизвестны