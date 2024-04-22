«Альфа Банк» сбоит — приложение и сайт не работают
Артем Фунтиков —
По сообщениям пользователей, в работе «Альфа Банка» наблюдается неполадки. Клиенты не могут открыть мобильное приложение — при попытке входа выдается сообщение об отсутствии сервера. Сайт тоже не работает.
Информацию подтверждает онлайн-сервис «Детектор сбоев». По данным графика проблемы с доступом начались около 20:30 по московскому времени.
Причины сбоев пока неизвестны
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