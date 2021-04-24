Google тестирует функцию быстрого голосового ответа на звонок или будильник. Об этом рассказала группа экспертов зарубежных СМИ, исследовавшая бета-версию будущего обновления ОС.
Сейчас Android-смартфон понимает любые голосовые команды только после того, как пользователь скажет «Окей, Google» — то есть сначала вызовет голосового ассистента, а потом даст ему инструкции. Однако компания собирается упростить взаимодействие с девайсом. Программисты из 9to5Google и Android Police обнаружили, что на некоторых сборках Android 11 для разработчиков в приложении «Настройки Google» появилась новая настройка под названием «Гуакамоле». В её описании сказано: «Пропустите вызов ассистента фразой «Окей, Google» для выполнения некоторых действий».
Согласно исследованию новой функции, Android в ближайшем будущем позволит выполнять некоторые действия голосом без необходимости вызова ассистента — например, остановить будильник словом «Стоп» или «Отложить», а также ответить на входящий вызов, произнеся «Ответить», или отклонить его, сказав «Отклонить». Специалисты отмечают, что далеко не все могут сейчас включить этот тумблер даже имея аккаунт разработчика, однако функция очевидно появится в Android очень скоро.
Напомним, что ранее стало известно о подобном нововведении в iOS 14.5 — эта ОС сейчас находится в статусе Release Candidate и скоро станет доступна для всех пользователей. Согласно находкам в последней бета-версии, Siri сможет сразу управлять входящими звонками, услышав соответствующую команду — пользователю не придется вызывать её отдельной фразой. Эта функция стала частью «Объявления вызовов», и уже работает у бета-тестеров. Очевидно, что пользователям iOS и iPadOS новая возможность станет доступна гораздо раньше, чем обладателям Android-устройств. При этом Apple не останавливается на достигнутом и уже выпустила первые бета-версии iOS 14.6.
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