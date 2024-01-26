Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие

Александр

Такси
Фото: Яндекс


Издание Ura.ru рассказало о хитрости, к которой всё чаще стали прибегать таксисты, работающие «Яндекс Go». Они уходят с линии после принятия нового заказа, чем создают искусственный дефицит машин, вызывающий повышение расценок.

Эта схема не новая, и «Яндекс Go» периодически наказывает водителей при выявлении злоупотреблений. Тем не менее их это не страшит. Раньше они уходили с линии, активируя на смартфоне режим полёта, который отключает сотовую связь и интернет, а теперь просто отмечают в приложении, что это их последний заказ на сегодня. После завершения поездки они «передумывают» уходить и возвращаются на линию в ожидании новой заявки по повышенным расценкам.

Компьютерная система «Яндекс Go» видит, что машин на линии стало меньше, и включает повышенный коэффициент. Из-за этого пассажирам  приходится платить больше, а заработки таксистов увеличиваются, как и комиссионные отчисления «Яндексу».
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Комментарии

+816
Paspartu
Кузнецов..
2 часа назад в 16:34
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+4
Maxamps
Это факт . Таксист хвастался таким лайвхаком .
час назад в 17:12
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