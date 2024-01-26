Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие



Фото: Яндекс



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Издание Ura.ru рассказало о хитрости, к которой всё чаще стали прибегать таксисты, работающие «Яндекс Go». Они уходят с линии после принятия нового заказа, чем создают искусственный дефицит машин, вызывающий повышение расценок.Эта схема не новая, и «Яндекс Go» периодически наказывает водителей при выявлении злоупотреблений. Тем не менее их это не страшит. Раньше они уходили с линии, активируя на смартфоне режим полёта, который отключает сотовую связь и интернет, а теперь просто отмечают в приложении, что это их последний заказ на сегодня. После завершения поездки они «передумывают» уходить и возвращаются на линию в ожидании новой заявки по повышенным расценкам.Компьютерная система «Яндекс Go» видит, что машин на линии стало меньше, и включает повышенный коэффициент. Из-за этого пассажирам приходится платить больше, а заработки таксистов увеличиваются, как и комиссионные отчисления «Яндексу».