Apple может возродить свой самый спорный продукт. И это гениальное решение

Зарубежный инсайдер рассказал, что Apple может возродить модель Mac, которая не производится с 2018 года. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о самом спорном и странном компьютере Apple — MacBook 12’’. Это устройство выходило всего три года — с 2015 по 2017 год — после чего компания сняла его с производства. MacBook 12’’ наделал шума, когда в 2015 году вышел с одним-единственным портом USB-C; помимо этого, ультрабук стал «первопроходцем», получив печально известную клавиатуру-«бабочку», новые цвета корпуса — золотой и Space Grey, а также 12-дюймовый дисплей.
MacBook 12’’ привлекал своей компактностью, однако вскоре оказалось, что пользоваться им неудобно: одного порта не хватало для базовых потребностей, а «железо» от Intel без активного охлаждения больше напоминало калькулятор, чем компьютер. С 2018 года ультрабук не производится и не продается.
Теперь же инсайдер с ником yeux1122, который ранее неоднократно озвучивал точные инсайды, написал, что Apple рассматривает повторный релиз MacBook 12’’. Окончательное решение еще якобы не принято, но замечены некоторые активности, связанные с производством этой модели.
Стоит сказать, что в 2023 году у Apple есть все шансы выпустить идеальный MacBook 12’’. Поскольку теперь у нее есть собственные сверхпроизводительные чипы Silicon M, которые греются гораздо меньше процессоров Intel, маленький ультрабук уже не кажется утопией.
Компания может учесть и другие ошибки прошлой модели. А вкупе с возможным будущим релизом MacBook Air 15’’ обновленный MacBook 12’’ в теории может заменить 13-дюймовую модель в линейке и стать единственным компактным ультрабуком Apple.
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