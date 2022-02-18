Спустя 8 дней после выхода iOS 15.3.1 и iPadOS 15.3.1 Apple запретила установку версии 15.3. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс MacRumors.
Сегодня Apple перестала подписывать сертификаты iOS 15.3 и ipadOS 15.3. Это значит, что их больше нельзя установить, а также на них нельзя обновиться или откатиться. Обычно этот шаг идет во вред любителям джейлбрейка — разработчики не успевают взламывать самые новые сборки и обычно используют iOS и iPadOS более старых версий. Теперь, если вы ждете «джейла» для iOS 15.3 или старше, придется следить, чтобы ваше устройство случайно не обновилось — откат будет невозможен. К слову, после выхода iOS 15 джейлбрейк серьезно замедлился в развитии, а запрет отката на прошлые сборки iOS и iPadOS еще больше уменьшает его аудиторию.
Это вполне традиционный шаг со cтороны Apple: после каждого нового релиза своих мобильных ОС компания закрывает доступ к более старым сборкам. Объясняется это тем, что самая новая iOS или iPadOS всегда является самой безопасной, поэтому компания искусственно ограничивает пользователя в выборе. С настольной macOS всё обстоит гораздо проще — владелец Mac волен установить совершенно любую сборку системы вплоть до той версии, которая поставлялась с его компьютером «из коробки».
Ранее мы рассказали, что нового обнаружено в свежих бета-сборках iOS/iPadOS 15.4 и macOS Monterey 12.3. Кроме того, Google публично украла у iOS крутое нововведение и собирается реализовать его в Android (в чем есть большие сомнения).
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