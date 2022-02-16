Компания Apple выпустила свежие тестовые обновления своих операционных систем. Апдейты iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, а tvOS обновляется на Apple TV с помощью утилиты Xcode. macOS можно обновить через системные настройки компьютера.

В iOS 15.4 beta 3 внесено важное нововведение. Теперь апдейт операционной системы можно скачивать не только по Wi-Fi, но и по сотовой сети. При этом появляется уведомление о том, что оператор может взимать плату за трафик. Пока неизвестно, позволит ли Apple точно так же скачивать более крупные обновления, которые весят несколько гигабайт. Ранее обновления iOS можно было скачивать в сотовых сетях только на iPhone 12 и 13 при подключении к 5G.

В остальном эти обновления можно считать минорными, поскольку они, в сравнении со вторыми бета-версиями, не добавляют устройствам новых возможностей (хотя не исключено, что позже будет обнаружено что-нибудь интересное).


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