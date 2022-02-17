29 марта выйдет очередное обновление Chromium — браузера, на основе которого созданы Chrome, Firefox, Edge и некоторые другие программы. Он обновится до версии 100, а это принесёт определённые проблемы, к которым разработчики браузеров и вебмастера готовятся уже давно.
Обозначение версии браузера в UserAgent станет трёхзначным, а многие сайты настроены на распознавание двухзначных идентификаторов, поэтому версия 100 будет определяться ими как 10, поддержка которой завершена несколько лет назад. В итоге эти сайты будут показывать пользователям сообщение о необходимости обновить браузер. К сайтам, которые пока не подготовлены к решению этой проблемы, относятся многие популярные ресурсы, включая HBO Go, Bethesda и Yahoo.
Примерно то же самое происходило более двенадцати лет назад, когда Chromium обновился до версии 10, а сайты считали, что пользователи заходили с устаревших браузеров и отказывались работать нормально. Ещё более давний пример — проблема Y2K, из-за которой некоторые компьютеры и программы при наступлении 2000-года сбросили дату к 1900 году.
Переход к версии 100 в популярных браузерах потребует от вебмастеров внесения изменений в код сайтов. Протестировать работоспособность сайтов можно уже сейчас — например, пытаясь открыть их в свежей Canary-сборке Chrome.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Все: Кузнецов, убейся об стену, все исправят, там же не д@билы вроде тебя!