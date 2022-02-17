29 марта выйдет очередное обновление Chromium — браузера, на основе которого созданы Chrome, Firefox, Edge и некоторые другие программы. Он обновится до версии 100, а это принесёт определённые проблемы, к которым разработчики браузеров и вебмастера готовятся уже давно.

Обозначение версии браузера в UserAgent станет трёхзначным, а многие сайты настроены на распознавание двухзначных идентификаторов, поэтому версия 100 будет определяться ими как 10, поддержка которой завершена несколько лет назад. В итоге эти сайты будут показывать пользователям сообщение о необходимости обновить браузер. К сайтам, которые пока не подготовлены к решению этой проблемы, относятся многие популярные ресурсы, включая HBO Go, Bethesda и Yahoo.

Примерно то же самое происходило более двенадцати лет назад, когда Chromium обновился до версии 10, а сайты считали, что пользователи заходили с устаревших браузеров и отказывались работать нормально. Ещё более давний пример — проблема Y2K, из-за которой некоторые компьютеры и программы при наступлении 2000-года сбросили дату к 1900 году.

Переход к версии 100 в популярных браузерах потребует от вебмастеров внесения изменений в код сайтов. Протестировать работоспособность сайтов можно уже сейчас — например, пытаясь открыть их в свежей Canary-сборке Chrome.


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Источник:

The Verge The Verge

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