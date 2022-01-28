Apple только-только выпустила свежие бета-версии своих фирменных ОС — iPadOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 — а разработчики уже нашли кое-что новое. Точнее, Apple наконец добавила в систему то, что обещала реализовать еще в начале лета 2021 года на WWDC. Речь идет о Universal Control.
«Универсальный контроль» или «Универсальное управление» — это новая фишка экосистемы Continuuty между устройствами Apple. Благодаря ей пользователь может работать на Mac, при этом управляя экраном iPad при помощи одного курсора. Или наоборот: с планшета можно мгновенно переключаться на Mac и взаимодействовать сразу с двумя устройствами, как будто они являются одним целым.
О Universal Control в первый и последний раз Apple рассказала на WWDC 2021 в июне прошлого года, после чего как будто забыла о своем обещании. Осенью вышли iPadOS 15 и macOS Monterey, а на «Универсальный контроль» не было даже намека. И вот, наконец, аж в четвертом минорном обновлении iPadOS 15 и третьем апдейте macOS Monterey долгожданная функция появилась в системе.
Here it is. Universal Control in real life. pic.twitter.com/1LPlwa07qY— Chance Miller (@ChanceHMiller) January 27, 2022
Чтобы попробовать «Универсальный контроль», вам придется установить первые бета-сборки iPadOS 15.4 и macOS 12.3. Обычно Apple не рекомендует делать это на ваших основных устройствах, так как бета-версии могут быть нестабильны и не исключены сбои в работе. Однако если вы осознаете этот нюанс, то перейдите по этой ссылке, установите подходящие бета-профили на своих iPad и Mac и обновите их до iPadOS 15.4 и macOS 12.3.
Настроить Universal Control можно на iPad в разделе «Настройки» → «Основные» → «AirPlay и удаленное управление», а на Mac: «Системные настройки» → «Дисплей».
Напомним список устройств, которые поддерживают новую фишку:
- iPad Pro всех поколений
- iPad 6 и новее
- iPad Air 3 и новее
- iPad mini 5 и новее
- MacBook Pro 2016 и новее
- MacBook Air 2018 и новее
- MacBook 2016 и новее
- iMac 2017 и новее
- iMac 27 5K 2015 года
- iMac Pro
- Mac mini 2018 и новее
- Mac Pro 2019.
Уже попробовали «Универсальный контроль»? Поделитесь своими ощущениями в комментариях.
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